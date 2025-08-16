Elin Süleymanov Bakı və İrəvanın sülhə doğru növbəti addımlarından danışıb - Britaniyanın "Times Radio"suna müsahibə
Otuz il ərzində, hələ Azərbaycan və Ermənistan müstəqillik əldə etməmişdən əvvəl xalqlarımız uzun sürən münaqişəyə qarışıb. Bəli, aktiv faza 1994-cü ildə başa çatdı, ardınca 2020-ci il müharibəsi və 2023-cü ilin xüsusi əməliyyatı gəldi. Amma bizim bir-birimiz haqqında təsəvvürümüzü formalaşdıran məhz bu onilliklər oldu. Bu gün bizim keçmişi arxada qoymaq, münaqişədən kənara çıxmaq və nəhayət, əvvəldən olmalı olduğumuz qonşu və tərəfdaş olmaq üçün real imkanımız var. Hesab edirəm ki, bu son dərəcə vacibdir.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanov Britaniyanın "Times" radiosuna müsahibəsində avqustun 8-də Vaşinqtonda baş tutan tarixi görüş barədə danışarkən deyib.
"Şəxsən mən bir diplomat kimi bu qarşıdurmada iştirak etmişəm. BMT-nin Qaçqınlar Komitəsinin tərkibində çalışmışam, məcburi köçkünlərin taleyini görmüşəm. Azərbaycanda olarkən mühacirətdə doğulmuş uşaqlarla söhbət etmişəm. Bu gün onların vətənə qayıtmasına ürəkdən şadam və qarşıda bizi sülh gözləyir", - səfir vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, bu prosesdə ABŞ prezidenti Donald Trampın xüsusi rolu var.
"Burada iki əsas amil var. Birincisi, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqları azad edə bildi və bu, münaqişənin həllində dönüş nöqtəsinə çevrildi. İkincisi, dünyada mövcud olan siyasi əhval-ruhiyyəni nəzərə alaraq, Tramp kimi təcrübəli sülhməramlı və danışıqlar aparan şəxsin olması vacib idi. Onun şəxsi iştirakı prosesdə ən vacib element oldu", - E.Süleymanov bildirib.
Bakı ilə İrəvan arasında münaqişənin həllində Rusiyanın rolunu, onun prosesdən "kənarda qalmasını", eləcə də, üçtərəfli bəyanatı şərh edən diplomat qeyd edib ki, bəyanat müvəqqəti xarakter daşıyır.
"Vurğulamaq istərdim ki, hələ imzalanmamış sülh sazişi üzrə danışıqlar birbaşa Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılıb. ABŞ sazişin mətninin hazırlanmasında iştirak etməyib. Lakin liderləri Ağ Evə dəvət edən və birgə bəyannamənin imzalanmasında iştirak edən prezident Tramp olub. Bundan başqa, heç kim prosesdən kənarda qalmayıb. Bundan başqa, Ermənistanın özü də Vaşinqtonda baş tutan görüşün nəticələrinən razıdır. Nikol Paşinyan Amerika televiziyasına müsahibəsində qeyd edib ki, Moskva ilk dəfədir ki, Ermənistan və İranla birbaşa dəmir yolu əlaqəsi əldə edir.
Tramp sadəcə olaraq xüsusi təşəbbüs və şəxsi maraq göstərdi. Bəs ideoloji çərçivələri bir kənara qoysaq, yaxınlıqda müharibə olmayanda, iqtisadiyyat inkişaf edəndə, Azərbaycan və Ermənistan sülh şəraitində yaşayanda, regionda təhlükəsizliyə təhlükə olmayanda bu, Rusiyaya sərfəli deyilmi?", - deyə Elin Süleymanov izah edib.
Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün zəruri olan son addımlardan danışan diplomat əlavə edib ki, yeganə maneə Ermənistan konstitusiyası olaraq qalır və ona müvafiq düzəlişlər edilməlidir.
"Fakt göz qabağındadır: sazişin mətni ilə Ermənistan konstitusiyasının müddəaları bir-birinə ziddir. Biz gözləyirik ki, ermənilər bu ziddiyyəti aradan qaldıracaq və onların konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qalmayan kimi sülh müqaviləsi imzalanacaq. Hər iki tərəf irəliləməyə hazırdır və bu, konmbadorun uğurunun ikinci əsas amilidir".
