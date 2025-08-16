https://news.day.az/azerinews/1774458.html Balakəndə camış sahibini öldürüb Balakəndə camış sahibini öldürüb. APA-nın məlumatına görə, hadisə rayonun İtitala kəndində baş verib. Kənd sakini 65 yaşlı Həlimət Məmməd qızı Hüseynovanı yaşadığı evin həyətyanı sahəsindəki mal tövləsində camış vuraraq, müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri yetirib. H. Hüseynova Balakən Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına (RMX) yerləşdirilib.
H. Hüseynova Balakən Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına (RMX) yerləşdirilib.
H. Hüseynova ötən gün aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı Balakən rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
