“Erin” qasırğası 5 kateqoriyaya kimi yüksəlib

Atlantik okeanı hövzəsində mövsümün ilk qasırğası olan "Erin" 5 kateqoriyaya kimi yüksəlib. Day.Az xəbər verir ki, Milli Qasırğa Mərkəzinin yaydığı məlumata əsasən küləyin sürəti saatda 260 kilometrə çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Qasırğa Mərkəzinin yaydığı məlumata əsasən küləyin sürəti saatda 260 kilometrə çatıb. ABŞ-ın bir neçə ştatında güclü yağış xəbərdarlığı edilib. "Erin" qasırğasının Puerto-Rikonun şimalına gedəcəyi və həftənin son günü daha da güclənəcəyi gözlənilir.
Qasırğanın ABŞ-ın quru hissəsinə təsiri olmayacaq, lakin böyük dalğaların və həyat üçün təhlükə yaradan cərəyanların hələ də avqustun 20-dən 27-dək sahildə qüvvədə qalması ehtimal edilir.
