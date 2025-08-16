“Erin” qasırğası 5 kateqoriyaya kimi yüksəlib

Atlantik okeanı hövzəsində mövsümün ilk qasırğası olan "Erin" 5 kateqoriyaya kimi yüksəlib.

Day.Az xəbər verir ki, Milli Qasırğa Mərkəzinin yaydığı məlumata əsasən küləyin sürəti saatda 260 kilometrə çatıb. ABŞ-ın bir neçə ştatında güclü yağış xəbərdarlığı edilib. "Erin" qasırğasının Puerto-Rikonun şimalına gedəcəyi və həftənin son günü daha da güclənəcəyi gözlənilir.

Qasırğanın ABŞ-ın quru hissəsinə təsiri olmayacaq, lakin böyük dalğaların və həyat üçün təhlükə yaradan cərəyanların hələ də avqustun 20-dən 27-dək sahildə qüvvədə qalması ehtimal edilir.