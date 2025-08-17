https://news.day.az/azerinews/1774492.html Dəməşqdə güclü partlayış baş verib Suriyanın paytaxtı Dəməşqin Mezze rayonunda avtomobillərin sıx hərəkət etdiyi yolda güclü partlayış qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi xəbər yayıb. Bildirilib ki, naməlum şəxslər "Golden Mezzeh" otelinin yaxınlığında avtomobilə yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunu işə salıblar.
