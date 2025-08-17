Türkiyədə meşə yanğını ilə əlaqədar 5 kəndin sakini köçürülüb - VİDEO
Türkiyənin Çanaqqala vilayətinin Gelibolu rayonunda meşə yanğını baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, küləyin təsirindən alov sürətlə geniş əraziyə yayılıb. Hadisə yerinə Meşə Regional Müdirliyinin qrupları əraziyə göndərilib.
Məlumata əsasən, yanğının söndürülməsinə 12 təyyarə və 12 helikopterlə havadan, 94 su maşını, 3 buldozer, 6 yanğınsöndürən maşın və ümumilikdə 560 canlı qüvvə cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam edir.
Çanaqqala valisi Ömər Toraman "X" sosial şəbəkəsində yazıb ki, Gelibolunun Karainebeyli, Eceabat rayonunun Yolağzı, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar kəndlərindən sonra Eceabatın Kumköy kəndinin sakinləri ehtiyat tədbiri olaraq təhlükəsiz yerlərə köçürülüb.
