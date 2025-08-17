Böyük Britaniyaya yerləşdirilən əfqanların şəxsi məlumatları sızdırılıb
Böyük Britaniyaya köçürülən minlərlə əfqan vətəndaşının şəxsi məlumatları Müdafiə Nazirliyinin subpodratçısında baş verən məlumat sızması nəticəsində ifşa olunub.
AZƏRTAC BBC-yə istinadla xəbər verir ki, London Stensted hava limanında yerüstü xidmətlər göstərən "Inflite The Jet Centre" şirkətində kibertəhlükəsizlik insidenti baş verib. Nəticədə 3700-ə qədər əfqan vətəndaşının adları, pasport məlumatları və "Afghan Relocations and Assistance Policy" (Arap) proqramına dair məlumatlarının sızdırıldığı ehtimal olunur. Hadisə 2022-ci ildə demək olar ki, 19 min nəfərin şəxsi məlumatlarının ifşa olunduğu başqa bir böyük sızmadan cəmi bir ay sonra baş verib.
Böyük Britaniya hökuməti bildirib ki, bu insident heç bir şəxsin təhlükəsizliyinə təhdid yaratmayıb və dövlət sistemlərinin komprometasiya olunmasına səbəb olmayıb. Hazırda məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasına dair sübut yoxdur. Məlumatlara görə, təsirlənən şəxslər 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında Britaniya qoşunları ilə işləyənlərin ailələri üçün nəzərdə tutulmuş köçürülmə proqramı çərçivəsində ölkəyə gətirilib. Əfqanların yerləşdirilməsi komandası göndərdikləri elektron məktubda ailələri xəbərdar edib ki, onların şəxsi məlumatları ifşa olunmuş ola bilər.
