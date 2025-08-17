Mingəçevirdə 55 yaşlı kişi bıçaqlanıb

Avqustun 17-də saat 01 radələrində Mingəçevir şəhəri N.Nərimanov küçəsində 45 yaşlı Hafis Hüseynov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı 55 yaşlı Rəhim Vəliyevə bıçaqla xəsarət yetirib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan Day.Az-abildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

 

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.