İndoneziya sahillərində güclü zəlzələ baş verib - VİDEO
İndoneziya sahillərində 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 02:38-də İndoneziyanın Sulavesi adasının sahilində yerləşən Poso şəhərindən şimalda baş verib. 50 minə yaxın insanın yaşadığı şəhərdə baş verən zəlzələ Yerin 10 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
Təxminən bir saat əvvəl Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi Yaponiya sahillərində 5,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alıb . Zəlzələnin episentri 500 mindən çox insanın yaşadığı Kaqosima şəhərindən 128 kilometr aralıda yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 37 km dərinlikdə yerləşib.
