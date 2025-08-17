"Cavan oğlanların qanını içirəm" - Nesrin Cavadzadədən qalmaqal
Son dövrlər həm rolu, həm də şəxsi həyatı ilə gündəmdə olan aktrisa Nesrin Cavadzadə bu dəfə də verdiyi açıqlama ilə diqqətləri üzərinə çəkib.
Milli.Az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl "Sandıq Kokusu" serialındakı rol yoldaşı Pamir Pekin ilə qısa bir münasibət yaşayan Cavadzadə, ayrılıq xəbərlərindən sonra tək başına istirahət etmək üçün Misirə yollanmışdı.
Yeni mövsüm öncəsi dincələn aktrisa ötən gün İstanbula qayıdıb və hava limanında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Jurnalistlərdən biri ona "Gənc qalmağınızın sirri həyatınızda kimsənin olmamasıdırmı?" sualını ünvanladıqda, Cavadzadə zarafatla cavab verib:
"Cavan oğlanların qanını içirəm".
Aktrisa bu zarafatı ilə kifayətlənməyib və söhbət əsnasında məşhur müğənni Gülşənə də kinayə ilə toxunaraq belə deyib:
"Gülşən məndən də betərdir, qadının hər cümləsi olaydır!"
Hem karyerası, həm də şəxsi həyatı gündəmdədir
"Al Yazmalım", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever 2", "Yasak Elma" və son olaraq "Sandık Kokusu" kimi layihələrdəki təsirli performansları ilə tanınan Cavadzadə sənət karyerası ilə yanaşı şəxsi həyatı ilə də medianın diqqət mərkəzindədir.
