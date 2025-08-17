Avqust “restartı”: Zehni və emosional yüklərdən necə azad olaq?
Yay aylarının sonu avqust, təbiətin də yeniləndiyi, insanın daxili dünyasını yenidən kəşf etməsi üçün ideal zamandır. Zehni və emosional yüklərdən azad olmaq, stressi azaltmaq və yeni başlanğıclara hazırlaşmaq üçün avqust ayını "restart" kimi qiymətləndirmək mümkündür.
Milli.Az olaraq sizə bu prosesdə kömək edəcək sadə, amma effektiv üsullar təqdim edirik.
Dərin nəfəs alın və rahatlayın
Stress və gərginliklə mübarizədə ən sadə və güclü üsul düzgün nəfəs almaqdır. Hər gün bir neçə dəqiqə dərin və sakit nəfəs texnikaları ilə məşğul olmaq zehni aydınlaşdırır və bədəni rahatlaşdırır.
Emosiyalarınızı qəbul edin və ifadə edin
Daxildə yığılan emosiyalar yüklənməyə səbəb olur. Onları tanımaq, yazmaq və ya yaxın insanlarla paylaşmaq ruhunuzu yüngülləşdirir.
Texnologiyadan fasilə verin
Avqust ayında sosial media və elektron cihazlardan uzaqlaşmaq, təbiətə çıxmaq və sadəcə "an"da olmaq beyninizə dincəlmək fürsəti yaradır.
Fiziki hərəkət və təbiətlə əlaqə
Günəş altında qısa yürüşlər, yoga və ya sadəcə açıq havada vaxt keçirmək həm bədəni, həm də zehni təzələyir.
Gündəlikdə minnətdarlıq yazın
Hər gün həyatınızda sizi sevindirən və minnətdar olduğunuz üç şeyi qeyd etmək pozitiv düşüncəni gücləndirir və zehni yükləri azaldır.
Avqust ayını daxili təmizlənmə və yenilənmə fürsəti kimi qəbul edin. Bu "restart" ilə daha az gərginlik, daha çox enerji və harmoniya ilə yeni fəsilə başlayacaqsınız.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре