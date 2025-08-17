https://news.day.az/azerinews/1774581.html Tramp Putinlə Alyaskada danışıqları əla adlandırıb ABŞ prezidenti Donald Tramp bəzi KİV-lərin onun fəaliyyəti, o cümlədən Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Alyaskada keçirdiyi uğurlu sammiti barədə obyektiv məlumat vermədiyini bildirib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb. "Mənə gələn saxta xəbərlərin həqiqəti necə təhrif etməsi təəccüblüdür.
"Mənə gələn saxta xəbərlərin həqiqəti necə təhrif etməsi təəccüblüdür. Deyə biləcəyim və ya edə biləcəyim bir şey yoxdur ki, doğru yazsınlar. Mən isə Alyaskada Baydenin heç vaxt baş verməməli olan axmaq müharibəsi ilə bağlı əla görüş keçirdim!" - deyə o bildirib.
