https://news.day.az/azerinews/1774602.html Ağcabədidə birmərtəbəli ev yanıb Ağcabədi rayonunun Poladlı kəndində ümumi sahəsi 100 m² olan birmərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
