Qarabağ bu xəritələr əsasında bərpa edilir

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan quruculuq işləri arxiv sənədlərinə baxılaraq həyata keçirilir.

Belə ki, həmin arxiv sənədləri Milli Arxiv İdarəsinin Elm və Texnika Sənədləri Arxivində mühafizə olunur.

İşğaldan azad olunan rayonların bərpası zamanı məhz bu arxiv sənədlərindən istifadə olunur.

Daha ətraflı AzTV-nin videomaterialında: