https://news.day.az/azerinews/1774611.html Paşinyan üzr istədi Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bir müddət əvvəl sosial şəbəkədə qeyd etdiyi nalayiq ifadəsinə görə ictimaiyyətdən üzr istəyib. Day.Az xəbər verir ki, baş nazir müvafiq komissiyanın qərarından sonra üzr istəməyə məcbur olub. Baş nazirin sözlərinə görə, o, emosiyalarını daha yaxşı idarə etməyi öyrənməlidir.
