Quru öskürəyi bıçaq kimi kəsən nənə resepti - Cəmi 3 inqridientlə
Quru öskürək, çox vaxt boğazda yığılan mikrobların və iltihabın əlaməti kimi meydana çıxır. Xüsusilə gecələr daha da güclənərək insanın yuxusunu və gündəlik həyatını poza bilər. Bu problemdən qurtulmağın isə sadə və təbii bir yolu var - "nənə resepti" adlanan üsul!
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, cəmi 3 inqrediyentlə hazırlanan bu təbii qarışım boğazdakı mikrobları qurudur, öskürəyi kəsir və immuniteti gücləndirir.
Quru öskürəyə qarşı 3 inqrediyentli təbii şərbət
Bu reseptin əsas inqrediyentləri bunlardır:
1 çay qaşığı toz zəncəfil
1 çay qaşığı bal
3-4 ədəd mixək
Bu üç maddə ənənəvi olaraq boğazı yumşaldan, öskürəyi azaldan və mikroblarla mübarizə aparan xüsusiyyətləri ilə tanınır. Həm sadə, həm də təsirli olması ilə bu resept ev şəraitində asanlıqla hazırlana bilər.
Necə hazırlanır:
Kiçik bir qaba balı əlavə edin.
Üzərinə toz zəncəfili töküb qarışdırın.
Mixəkləri bir az əzin və qarışıma əlavə edin.
Hərtərəfli qarışdırdıqdan sonra, bu şərbətdən səhər və axşam 1 çay qaşığı qəbul edin.
Bu qarışım boğazı yumşaldır, mikrobları və bakteriyaları məhv edərək quru öskürəyi qısa müddətdə yüngülləşdirir.
2013-cü ildə Journal of Ethnopharmacology jurnalında yayımlanan araşdırma göstərib ki, zəncəfilin tərkibindəki gingerol maddəsi tənəffüs yollarındakı iltihabı azaldır.
2010-cu ildə Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine jurnalında aparılan bir araşdırma isə balın boğaz infeksiyalarına qarşı təsirli təbii müalicə üsulu olduğunu sübut edib.
Faydaları:
Zəncəfil: Güclü iltihabəleyhinə və antiseptik təsirə malikdir, boğazdakı iltihabı azaldır.
Bal: Təbii antibiotik sayılır, boğazı yumşaldır və mikrobları öldürür.
Mixək: Antioksidant təsiri ilə infeksiyanı azaldır, sağalma prosesini sürətləndirir.
Bu üç inqrediyentin birləşməsi təkcə öskürəyi azaltmaqla kifayətlənmir, həm də immun sistemini gücləndirir.
Uşaqlar və hamilələr üçün də uyğundur
Təbii inqrediyentlərdən hazırlandığı üçün bu resept kimyəvi dərmanlara nisbətən daha təhlükəsiz alternativ sayılır. Yan təsiri yoxdur və xüsusilə uşaqlarda və hamiləlik dövründə rahatlıqla istifadə oluna bilər.
