“Qarabağ”ın qələbəsinə Aygün Kazımovanın səhnədə reaksiyası

Xəbər verdiyimiz kimi, UEFA Çempionlar Liqasının II turunda Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" klubunu 2:0 hesabı ilə məğlub edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, komandamızın qələbə xəbəri Xalq artisti Aygün Kazımovaya səhnədə çıxışı zamanı çatdırılıb.
Pop kraliça məclislərdən birində mahnı ifa edərkən qonaqlar "Qarabağ"ın qalib gəldiyini bildirib.
Kazımovanın həmin anki sevinc dolu reaksiyası isə lentə alınıb və sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb.
