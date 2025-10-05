https://news.day.az/azerinews/1785721.html Bərdədə pendir sexində partlayış olub - Ölən var Bərdə şəhərində pendir sexində partlayış olub. Trend-in yerli müxbiri xəbər verir ki, hadisə Bərdə şəhəri ərazisində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində müəssisədə nəzarətçi işləyən 1960-cı il təvəllüdlü Teyyub Yusibov həyatın itirib. Partlayışın qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
