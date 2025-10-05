Gürcüstanın MSK yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilərinin ilkin nəticələrini açıqlayıb
Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) yerli hakimiyyət orqanlarına keçirilən seçkilərin ilkin nəticələrini dərc edib.
Trend-in məlumatına görə, barədə MSK-nın mətbuat katibi Natia İoseliani brifinqdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Tbilisi üzrə proporsional nəticələr, eləcə də paytaxtda və ölkənin digər özünüidarəetmə şəhərlərində keçirilən mer seçkilərinin ilkin məlumatları təqdim olunur.
Dərc olunan məlumatlara əsasən, namizədlərin nəticələri bu şəkildə bölünüb: Kaxa Kaladze (Tbilisi) - 71,61% (215 083 səs), Nino Latsabidze (Rustavi) - 91,97% (31 276 səs), David Eremeişvili (Kutaisi) - 837,679% səs, Vaşinqton (85,678%), Beşikçarad (Poti) - 100% (14 545 səs), Giorgi Tsintsadze (Batumi) - 80,63% (42 876 səs).
İoselianinin sözlərinə görə, hazırda ölkə üzrə 3061 seçki məntəqəsinin hamısının nəticələri hesablanıb.
