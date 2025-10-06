Avropa hərbi startda - Qitə hamının qorxduğu böyük müharibəyə hazırlaşır
Nə təmtəraqlı fanfarlar var, nə pafos dolu çıxışlar. Avropa sadəcə tarix küləyinə düşmüş yetkin bir orqanizm kimi davranır: səssiz, planlı, bəzən isə tələsik, bu da sistemli qərarların doğulmasına gətirir. NATO-nun prinsipləri dəyişir, milli parlamentlər büdcə qaydalarını yenidən yazır, müdafiə konsernləri istehsal zəncirlərini yenidən qurur, şərq cinahında elektrik şəbəkə operatorları transformator məntəqələrinə beton "jiletlər" və anti-dron torları geyindirir. Bütün bunların arxasında heç bir "marş romantikası" yoxdur - yalnız riskin uzun hesabı var və bu hesabda Rusiya uzun illər üçün strateji rəqib kimi göstərilir.
Yeni qayda: 2 faiz artıq azdır
Əsas dönüş nöqtəsi hərbi xərclərlə bağlı yeni göstəricilər oldu. "ÜDM-in 2 faizi" artıq dövrün tələblərinə cavab vermədiyi üçün, 2025-ci ildə NATO liderləri iki mərhələli çərçivə razılaşdırdılar: növbəti onilliyin ortalarına qədər "baza" müdafiə xərclərini təxminən 3,5 faizə qaldırmaq və ümumi təhlükəsizlik xərclərini (ikili təyinatlı infrastruktur, kritik texnologiyalar, dayanıqlıq) ÜDM-in 5 faizi səviyyəsinə çatdırmaq. Hüquqşünaslar ifadələrlə oynayır, iqtisadçılar hesablayır, amma məğz dəyişmir: planqaldırılıb və ödəmək baha başa gələcək.
Trampın siqnalı və Avropanın reallığı
Siyasi fon aydındır. ABŞ prezidenti Donald Tramp açıq deyir ki, Avropa İttifaqının dəstəyi ilə Ukrayna ərazilərini qaytara bilər. Polşa baş naziri Donald Tusk isə bu mesajı diplomatik dildən real həyata çevirir: bu, ABŞ-ın iştirakını azaltmaq və məsuliyyəti Avropanın üzərinə qoymaq niyyətidir. "Həqiqət illüziyadan yaxşıdır", - deyə o vurğuladı. Avropa məntiqində bu bir mənaya gəlir: "öz gücünə arxalanmaq" artıq şüar deyil, məcburi norma sayılır.
Müharibə iqtisadiyyatı başlayır
Brüssel artıq vahid sənaye təhlükəsizlik siyasəti qurub. 2024-cü ildə Avropa Müdafiə Sənayesi Strategiyası qəbul olunduqdan sonra, 2025-ci ildə işin praktik mərhələsi başladı: birgə satınalmalar, Avropa tədarük zəncirlərinə üstünlük və mərmilərin, barıtın aqressiv şəkildə istehsalının artırılması. Məqsəd sərtdir: 2025-ci ilin sonuna qədər cəbhədəki real istehlak tempini ötüb keçən artilleriya sursatı istehsalına çatmaq və ehtiyat bazası formalaşdırmaq. Rheinmetall Almaniyada və Baltikdə zavodlar açır, Eurenco nitrosellüloza istehsalını bərpa edir, Skandinaviya ölkələri Nammo ilə birlikdə iri çərçivə sazişlərinə imza atır. Bu artıq plan deyil - müqavilələr, tikinti meydançaları və istehsal sexləridir.
Yeni cəbhə xəritəsi: Şərqdə ağır briqadalar
Hava və quru qüvvələrinin yerləşdirilməsi dəyişir. Almaniya İkinci Dünya müharibəsindən bəri ilk dəfə daimi ağır briqadanı Litvada yerləşdirir. 2027-ci ilə qədər tam döyüş hazırlığına çatacaq bu briqada, Riqadan Varşavaya qədər NATO-nun müdafiə bel sütunu sayılacaq. Bənzər çoxmillətli qruplar artıq Şərq cinahının səkkiz ölkəsində mövcuddur. Məqsəd sadədir: potensial zərbə başlasa, ilk günlərdə vaxt udmaq - əsas qüvvələr hələ Avropanın dərinliyindən gələnə qədər.
Suvallk boğazı - Avropanın zəif yeri
Xəritə amansızdır. Belarusla Kalininqrad arasında yerləşən dar Suvallk boğazı həm sülh, həm də "boz dövr" üçün riskli nöqtədir. Ora bağlansa, Baltika ölkələri yalnız dəniz və hava yolları ilə təmin oluna bilər. Buna görə də məhz bu bölgədə kritik infrastrukturun müdafiə layihələri canlanıb: transformatorların zirehlənməsi, şəbəkə qovşaqlarının qorunması, nadir avadanlıqların ehtiyat anbarları yaradılır. Ukrayna dərsləri tam mənada öyrənilib - indi energetiklərlə hərbçilər birgə fiziki müdafiənin yeni standartlarını yazır.
Görünməz cəbhə - suyun altında
Baltikdən Şimal dənizinə qədər qaz və optik xətlərin zədələnməsindən sonra NATO dənizaltı infrastrukturu qorumaq üçün daimi koordinasiya qurur: patrullar, sensorlar, kəşfiyyat məlumat mübadiləsi, mülki dəniz xidmətlərinin hərbi sistemlə "birləşdirilməsi". Çünki artıq Baltik dənizindəki kabel aerodrom qədər vacib hədəf sayılır - bu da "ekzotika" yox, yeni təhlükəsizlik rutini deməkdir.
Vilnüs sammitindən sonra təsdiqlənən NATO-nun regional planları müdafiə abstraksiyasına son qoydu. Artıq hər ordunun öz sahəsi, öz körpü və dəmir yolu hesabı, öz limanları, öz "boğaz nöqtələri" var. 2024-2025-ci illərdə alyans Soyuq müharibədən bəri ən böyük təlimləri keçirdi - parad üçün yox, logistika üçün. Kolonnalar Portuqaliyadan və Almaniyadan şimala və şərqə doğru hərəkət etdi, tənzimləyici qovşaqlardan keçidlər, hərbi eşelonların istiqamət dəyişməsi, liman və aerodromlar üzərindən yüklərin daşınması məşq edildi. Elə bu planlar üzərində də Şərq cinahında batalyon və briqada qrupları formalaşdırılır.
Sabah müharibəyə hazırlıq kimi görünürmü?
Yox. Real qiymətləndirmə belədir: Rusiya Ukraynada ilişib qalıb və "ikinci cəbhə"ni dərhal açmaq - yenidən silahlanma və şəxsi heyət toplanmadan - ciddi müzakirə mövzusu deyil. NATO-da və ayrı-ayrı paytaxtlarda "2029-cu ildən sonrakı dövr" deyəndə söhbət hücum tarixindən yox, planlaşdırma pəncərəsindən gedir: müdafiə investisiyalarının, təmir proqramlarının, yeni istehsal güclərinin, hazırlıqlı ehtiyatların və tam döyüş qabiliyyətli briqadaların bir vaxtda yetişəcəyi mərhələdən. Hazırda NATO-nun bütün sənədləri məhz bu pəncərə üçün yazılır.
Hibrid müharibə - artıq fon yox, gündəlik reallıqdır
Su altı infrastrukturların zədələnməsi, hava limanları üzərində uçan dronlar, sərhədə "səhvən" girən kəşfiyyat təyyarələri, rabitə peyklərinin korlaşdırılması, energetika şirkətlərinə qarşı səs-küylü kiberhücumlar - bunların hamısı həmin "boz zona"nın elementləridir. NATO artıq bu sahədə sistemli cavab verir: dəniz altında daimi müşahidə və müdafiə missiyaları, havada növbəçi qüvvələr və inteqrasiya olunmuş HHM mərkəzləri, quruda isə "dron divarı" və hərbi-sivil dispetçerlər arasında vahid məlumat protokolları. Bu, hücum deyil - təhlükəsizliyin sanitar zonasıdır. Avropa onu qabaqcadan çəkir ki, sabah seçicilərə "niyə transformatorlar partladı və internet getdi" izah etməsin.
Pul - məsələnin quru əsasıdır
Polşa müdafiə xərclərini ÜDM-in 5 faizinə qaldırır və buna uyğun fiskal çərçivəni dəyişir; Almaniya "borc əyləcini" yumşaldır və Litvadakı briqadanın illərlə orada qalması üçün yeni büdcə düzəldir; Britaniya onilliyin sonuna qədər 2,5 faiz planı təsdiqləyib, növbəti parlamentdə 3 faizə çıxmaq hədəfi qoyur; Fransa isə 2030-cu ilə qədər 413 milyard avroluq silahlanma proqramını betonlaşdırır. Bunlar reklam rəqəmləri deyil - gələcək orduların tərkibini, anbarlardakı sursat həcmini və limanların üzərindəki HHM sıxlığını müəyyən edən real büdcə quruluşudur.
Təchizatın geosiyasəti - ayrıca cəbhədir
Avropada nitrosellüloza çatışmazlığı sistemli zəifliyi üzə çıxardı - bu səbəbdən qitədə kimya sənayesi hərbi standartlara uyğunlaşdırılır, mülki kimya müəssisələri hərbi rejimə keçir. Polşa milyardlarla avro yatırır ki, böhran anında yanacaq nə hava, nə də zirehli texnika üçün "şlanqla" deyil, NATO boru kəmərləri sistemi ilə axsın. Müharibə tənliyində qalib odur ki, yanacağı və barıtı ehtiyatda, logistik düyünləri isə qorunan və bir-birinə bağlı vəziyyətdə saxlayır.
Nüvə eskalasiyası hələ də ən ağır məsələdir
Amma o da planlaşdırmanın bir hissəsinə çevrilir. Taktiki nüvə silahı artıq açıq diskussiyalarda tez-tez səslənir, lakin bu, əslində Avropanın "səviyyəvi çəkindirmə" modelini gücləndirir. Cəmiyyət nə qədər aydın başa düşürsə ki, nüvə riski adi müharibə ilə birbaşa bağlıdır, hər cür eskalasiyanın siyasi qiyməti bir o qədər qalxır. NATO bu balansı müttəfiqlərin nüvə qüvvələrinə əsaslanaraq qoruyur və "genişlənmiş çəkindirmə" rejimini nüvəsiz üzvlər üçün saxlayır.
Avropa böyük müharibəyə hazırlaşır - amma fərqli tərzdə
Bu, səngərlərə qaçış deyil, resurs intizamıdır. Burada dəyərli olan təkcə bəyanatın səsi deyil, iki-üç ildən sonra zavodları, briqadaları, ehtiyatları, HHM sistemlərini və tibbi logistikası hazır şəkildə göstərə bilməkdir. Bu, sülhü təmin etmir, amma aqressiyanın qiymətini kəskin artırır - yəni çəkindirməni real edir. XXI əsrdə o, artıq paradların sayıyla deyil, transformatorun üstündəki betonun qalınlığı, sursat anbarlarının dərinliyi, radarların düşmən dronunu tapıb ucuz neytrallaşdırma sürəti və alman briqadasının Kaunasa çatma vaxtı ilə ölçülür.
Problemlər hardadır?
Orada ki, Avropanın müdafiə sənayesi iyirmi il sülh ritmində yaşayıb və indi özünü ötür. Kimya sektorundakı dar boğazlar, mühəndis çatışmazlığı, elektron komponent uğrunda rəqabət, bürokratik tenderlər və ixrac hüquqi çərçivələri prosesləri ləngidir. ABŞ belə 2025-ci ildə 155 mm-lik mərmilər üzrə öz hədəflərindən geri qalırdı - Avropa isə, milli fərqliliklər və standartlar içində, daha çox "dar boğazlara" dirənir. Ona görə də indi Brüsseldə siyasi təzyiq artır: istehsal seriyalarını sürətləndirmək, "Aİ daxilində" üstünlüklər vermək, hərbi müqavilələr üçün "yaşıl dəhlizlər" açmaq və milli suveren müdafiə siyasətinə keçmək - hansı ki, dünənə qədər çox bahalı sayılırdı.
Güclü tərəflər isə oradadır ki, Avropa ənənəvi olaraq güclüdür
Bu sahələr: aviasiya, orta mənzilli HHM, "yer-yer" raketləri, radiolokasiya, radioelektron mübarizə, kibertəhlükəsizlik və - bir qədər gözlənilməz - infrastruktur müdafiəsidir. Bəli, bu sahə bəlkə də ən cansıxıcı görünür, amma məhz o, "transformator stansiyasına hücum"u "beton üzərində toz və siqnal səsi"nə çevirir. O, limanların PVO "çətiri" altında işləməsini, aerodromların isə bir tək yol xəttindən asılı qalmamasını təmin edir. Bu, bürünc abidələr yox, müharibəni yoxlamaq istəməyən dünyanın mühəndisliyidir.
Avropa siyasətçiləri və generalları "bir neçə il" deyəndə, bunun həm potensial rəqibə, həm də özlərinə lazım olan vaxt olduğunu nəzərdə tuturlar. NATO planları kağız metodikasından real qüvvə şəbəkəsinə çevrilməlidir; "dron divarı" qəzet metaforası yox, proqram, sensor və perexvatçılardan ibarət real sistem olmalıdır; Litvadakı briqada çıxışlarda deyil, metalda səs verməlidir; Baltik dənizinin altında təkcə tanker və bərə yox, hidroakustik şəbəkələr və sualtı dronlar dolaşmalıdır; xəstəxanalarda və dəmir yollarda personal ağır yaralıları qəbul etməyi avtomatik bacarmalıdır.
Əslində Avropa müharibə planı yox, sülhün çəkindirmə ilə qorunduğu plan qurur - bahalı, parıltısız, amma həyati vacib plan.
"Hərbi hazırlıq" mövzusu Avropada artıq hipotez deyil. Son iki ildə qitə şokdan və çaşqınlıqdan struktural müdafiə bazası yaratmağa keçib, hansı ki, 1980-ci illərdə mövcud olmuş sistemə xas xətləri xatırladır. Fərq yalnız burasındadır: bu gün Avropa Vaşinqtondan daha az asılıdır və öz strateji avtonomiyasını formalaşdırmağa çalışır - əlbəttə, hələ də NATO çərçivəsində.
2025-ci ilin əvvəlində Avropa İttifaqının müdafiə şurasında Jozepe Borrell bildirdi: "Əgər biz özümüzü müdafiə edə bilməsək, heç kim bizim üçün bunu etməyəcək. Amerika kömək edə bilər, amma məcbur deyil. Biz təhlükəsizlik baxımından müstəqil qitə olmalıyıq". Bu ifadə yeni Avropa düşüncəsinin simvoluna çevrildi və arxasında soyuq faktlar dayanır. 2025-ci ildə AB ölkələrinin hərbi büdcələri tarixi maksimuma - 381 milyard avroya çatdı, bunun 130 milyarddan artıqı birbaşa müdafiə sənayesinə yatırıldı. Bu o deməkdir ki, Varşava Paktı dağılmasından sonra Avropa ilk dəfə təkcə silah almır, eyni zamanda onun istehsalını qurur.
Polşa: qitənin yeni "müharibə iqtisadiyyatı"
Polşa bu gün Şərq cinahında NATO-nun mərkəzi təkan nöqtəsidir və Avropanın militarizasiyasının lokomotivi rolunu oynayır. Varşava 2024-cü ildə ÜDM-in 3,8 faizindən artıq müdafiə xərcləyərək, ABŞ-dan başqa heç bir Avropa ölkəsinin çatmadığı səviyyəyə yüksəldi. Orduda təxminən 215 min əsgər xidmət edir, rezerv və ərazi müdafiəsini əlavə etsəniz bu rəqəm demək olar ki, 450 minə çıxır. 2028-ci il üçün hədəf - 600 minə çatmaqdır.
2022-ci ildən bəri Polşa aşağıdakıları alıb və ya sifariş verib: 180 ədəd K2 Black Panther tankı və 212 ədəd K9 özüyeriyən howitzer Cənubi Koreyadan; 32 ədəd F-35 qırıcısı ABŞ-dan; 500 ədəd HIMARS və Chunmoo sistemləri; həmçinin Almaniya və İsveçlə birgə Narew tipli zenit kompleksləri üçün müqavilələr. 2025-ci ildə Pulavy və Radomda Cənub-koreyalı Hanwha və alman Rheinmetall ilə birgə Şərqi Avropanın ən böyük sursat zavodlarının tikintisinə başlandı - proqnoza görə illik 300 minədək artilleriya mərmisi istehsal olunacaq.
Ən vacibi budur ki, Polşa rəsmi strategiyasında "müharibə iqtisadiyyatı" terminini möhkəmləndirib: bu, müdafiə xərclərinə prioritet və təhdid zamanı sənayenin səfərbər edilməsini nəzərdə tutur. Baş nazir Donald Tusk açıq dedi: "Biz müharibəyə hazırlıq iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıq. Zərbə gözləməyib cavabı hazırlamalıyıq".
Almaniya: Bundesverin dönüşü
Uzun müddət sülhpərvərlik simvolu olmuş Almaniya tarixi dönüş yaşayır. Olaf Şolc tərəfindən 2022-ci ildə başlanan "Zeitenwende" proqramı 2025-ci ildə əməli reallaşma mərhələsinə daxil oldu. Federal hökumət 100 milyard avrodan ibarət ayrıca müdafiə fondu ayırdı, ümumi hərbi büdcə isə ÜDM-in 2,2 faizini ötüb. Bu göstərici Soyuq müharibə dövrlərinə bərabər və ya üstündür.
Əsas məqsəd - Bundesveri XXI əsrin tam hüquqlu ordusuna çevirməkdir. Planlara görə 2027-ci ilə Almaniya 35 ədəd F-35 qırıcısı, 200 yeni Puma zirehli maşını və 1000-dən çox yeni nəsil kəşfiyyat dronuna malik olmalıdır. Həmçinin hərbi tibb və logistika prioritet sahə kimi götürülüb. Almaniya böyük itkilər halında gündəlik min yaralıya qədər qəbul edə bilən milli medevakuasiya sistemi işləyib hazırlayır; plan həm hərbi, həm də mülki xəstəxanaların, sanitar qatarların və mobilləşdirilə bilən hospitalların cəlb olunmasını nəzərdə tutur.
Energetika infrastrukturunun müdafiəsi xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bundesver qaz kəmərləri və sualtı kabellər kimi hədəflərin kiber-mühafizəsi üzrə bölmələr yaradır - son illərin hibrid hücumları bu sahənin həssaslığını göstərdi.
Böyük Britaniya: "yüksək mobillik" strategiyası
Brexitdən sonra London hələ də Avropa təhlükəsizliyinin mərkəzi olduğunu sübut etməyə çalışır. 2025-ci ilin yanvarında parlament yeni Müdafiə İnkişaf Strategiyasını (SDR-2025) təsdiqlədi; bu strategiyaya görə müdafiə xərcləri 2030-cu ilə qədər ÜDM-in 3 faizinə çatmalıdır. Britaniya ordusu sayca ixtisara gedir, lakin keyfiyyət artırılır: 148 minlik şəxsi heyətin yarısı 72 saat ərzində müttəfiq ərazilərə köçürülə bilən mobill qüvvələrdə xidmət edir.
Londondakı əsas üstünlük - flota bağlıdır. Krallığın donanması Avropada qlobal əməliyyatlar apara bilən yeganə qüvvə olaraq qalır. İstismar olunan iki aviapala - Queen Elizabeth və Prince of Wales - və beş müasir Astute sinif nüvə sualtı gəmisi Britaniyanın dəniz qabiliyyətini saxlayır. 2025-ci ildə Britaniya Polşa ilə Krakovda sürətli reaksiya üzrə birgə qərargahın yerləşdirilməsi barədə anlaşma imzaladı; burada təxminən 2 min britaniyalı zabit və rabitə mütəxəssisi xidmət edəcək.
Fransa: suverenliyin silahı kimi ordu
Fransa hələ də öz strategiyasına sadiqdir - o, sadəcə NATO üzvü deyil, nüvə silahına və tam dövriyyəli müdafiə sənayesinə malik müstəqil hərbi dövlət kimi qalır. 2023-cü ildə qəbul olunmuş LPM-2030 qanunu 7 il ərzində 413 milyard avro ayırmağı nəzərdə tutur. Təkcə 2025-ci ildə Paris 69 milyard avro yatırır ki, bu da ÜDM-in 2,4 faizini təşkil edir.
Prioritetlər: dron güclərinin inkişafı, Leclerc tanklarının modernizasiyası, yeni FDI Belharra fregatlarının və Rafale F5 çoxməqsədli qırıcılarının istehsalı. Rezervlərin gücləndirilməsinə də xüsusi diqqət yetirilir: 2024-cü ildən tətbiq olunan Service National Universel proqramı 16-18 yaşlı bütün gənclərə ilkin hərbi hazırlıq verir; hədəf - 2032-ci ilə qədər 350 minlik rezerv formalaşdırmaqdır.
Şimali Avropa: mobilizasiyanın nümunəsi
Finlandiya və İsveç NATO-ya yeni üzv olsalar da, onların müdafiə modelləri artıq nümunə sayılır. 5,6 milyonluq Finlandiyada 870 minlik rezerv və həftə ərzində 280 min döyüşçünü səfərbər edə bilən sistem var - bu, dünyanın ən effektiv mobilizasiya mexanizmidir. 2025-ci ildə Finlandiya Rusiya ilə quru sərhədini tam bağlayıb, ora 40 min hərbçi və təxminən 1300 km uzunluğunda elektron müşahidə sistemləri yerləşdirib.
2024-cü ildə bərpa edilən xidmətə görə İsveç 2025-ci ildə 100 minlik rezerv formalaşdırdı. Malmədə və Karlskroneda Baltik donanması üçün yeni gəmiqayırma layihələri həyata keçirilir, mərkəzi İsveçdə köhnə mədənlər əsasında 100 min nəfərlik sığınacaq kompleksi tikilir - İsveçrədən sonra Avropada ən böyük mülki müdafiə infrastrukturu.
Baltikyanı ölkələr: fırtınadan əvvəl qalxan
Estoniya, Latviya və Litva bu gün NATO-nun "şöhrətli xəndəyi"dir. Onların müdafiə doktrinaları total müdafiə prinsiplərinə əsaslanır. Litva 40 minlik yeni ərazi müdafiə korpusu yaratdığını elan edib və Almaniyadan Leopard 2 tankları və IRIS-T PVO sistemləri alır. Estoniya və Latviya 600 km-lik "Baltik divarı" adlanan möhkəmləndirmə xətti inşa edir: beton bunker, antitank maneələri, videomüşahidə və yeraltı anbarlar daxil olmaqla. Region ölkələri öz sursat istehsalını bərpa edir: 2025-ci ildə Jelgavada Latviya-Litva birlikdə porox zavodu işə düşüb və illik 15 min ton istehsal gücünə malikdir.
Skandinaviya klasteri: müharibənin yeni kimyası
Skandinaviya ölkələri bu gün müasir artilleriyasız mümkün olmayan barıt və yüksək partlayıcı maddələrin istehsal mərkəzinə çevrilib. Norveç Nammo konserninin gücünü artırır; plan götürülüb ki, 2026-cı ilə qədər o, illik milyon mərmi istehsal edə biləcək. İsveç Swebal şirkəti vasitəsilə yüksəkenerjili partlayıcı maddələrin istehsalı üzrə zavod tikir - təxminən 4 min ton ilik həcm. Danimarka Odensedə yeni kimya klasteri işə salır, layihə Avropa Müdafiə Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir.
Bütün Şimal Avropası NATO-nun logistika platformasına çevrilir: Fin portları Kotka və Turku-dan tutmuş norveçli Narvikə qədər hərəkət marşrutları yaradılır, bunlar hərbi qüvvələrin və texnikanın köçürülməsini nəzərdə tutur.
Yeni güc balansı: illuziyalardan uzaq soyuq müharibə
Sovet İttifaqı dağılandan sonra ilk dəfə Avropada ekspertlərin "simmetrik gərginlik" adlandırdığı qarşıdurma strukturu formalaşıb. Başqa sözlə, Rusiya ilə NATO arasında birbaşa müharibə planlaşdırılmasa da, hər iki tərəf onu real ssenari kimi nəzərdən keçirir və buna görə hazırlaşır.
Alyans 1980-ci illərin klassik parametrlərinə qayıdır: şərq cinahında daimi təlimlər, hava kanadları növbədə, PVO sistemləri, möhkəmləndirilmiş bazalar, yanacaq və ərzaq ehtiyatları. 2023-2025-ci illər ərzində NATO təlimlərinin sayı 37 faiz artıb. Yalnız 2025-ci ildə təxminən 280 müxtəlif miqyaslı manevr keçirilib, onlardan ən böyükü Steadfast Defender oldu, bu təlimdə 31 ölkədən 90 min hərbçi iştirak edib.
Baltika ölkələri, Polşa və Rumıniyada çoxmillətli döyüş qrupları daim yerləşir - təxminən 10 min nəfər. Onların əsas funksiyası hərbi göstəricidən daha çox siyasi siqnaldır: bu ölkələrə hücum bütün alyansın işə düşməsinə gətirib çıxaracaq.
Kəşfiyyat və təhlükə qiymətləndirməsi
Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin (EEAS) 2025-ci ilin may hesabatına görə, Rusiya "tədricən iqtisadiyyatı uzunmüddətli münaqişə rejiminə çevirir". Rusiyada sursat istehsalı illik 4,5 milyon mərmiyə çatıb, dron istehsalı 2021-ci illə müqayisədə təxminən 10 dəfə artıb.
Əksinə, qərb ekspertləri qeyd edir ki, bu artım mülki sektorun sistemli degradə olması ilə müşayiət olunur: 2025-ci ilin ortalarına Rusiya hərbi xərclərinin ÜDM-də payı 9,8 faiz olub, ümumi səfərbər edilmiş resursların həcmi 7 trln rublu ötüb.
Britaniyanın Royal United Services Institute (RUSI) hesabatı vurğulayır: "Rusiya dayanıqlıq göstərir, amma sonsuz deyil. Ölkə iqtisadiyyatı uzunmüddətli tarazlığa qadir olmayan mono-funksional hərbi sistemə çevrilir".
Buna baxmayaraq, NATO "ən pisə hazırlaş" prinsipini rəhbər tutur. Bu təyinat 2025-ci ilin əvvəlindən rəsmi səviyyəyə yüksəlib. Alyansın baş katibi Mark Rutte Danimarkada keçirilən sammitdə dedi: "Biz Rusiyanın mütləq hücum edəcəyini deyil, edə biləcəyini nəzərə almalıyıq. Deməli, biz hazır olmalıyıq".
Müharibənin iqtisadiyyatı: soyuq rəqəmlər
Avropanın müdafiə iqtisadiyyatı hələ ki, Rusiyanın tempinə çatmasa da, struktur sürətlə dəyişir. 2022-ci ildə Avropa illik cəmi 300 min artilleriya mərmisi istehsal edirdisə, 2025-ci ilin ortalarına bu göstərici 1,6 milyonadək artıb, və 2026-cı ildə 2,5 milyona çıxmaq planlaşdırılır.
Müdafiə şirkətlərinin gəlirləri partlayış tempində yüksəlir: Rheinmetall 2025-də mənfəəti 62 faiz artırıb, BAE Systems 47 faiz, Thales Group 38 faiz; MBDA isə rekord səviyyədə 14 mlrd avroluq sifarişlər alıb. Avropada Müdafiə-sənaye Şurası yaradılıb, o, sifarişləri koordinasiya edir və AB daxilində müqavilələri paylayır.
Vacib nüans: müdafiə sektoru enerji və nəqliyyatla inteqrasiya olunur. Almaniya, Niderland və Çexiya "hərbi dəhlizlər" şəbəkəsi yaradır - texnika, yanacaq və personalın sürətlə köçürülməsi üçün sürətli marşrutlar. "Baltic Express" kimi bir dəhliz Rostok, Qdənysk və Klaypeda limanlarını birləşdirir; o, NATO-nun hərbi yük daşımasına xidmət edir və həftədə 2000 zirehli maşına qədər daşına bilmə qabiliyyətinə malikdir.
Mobilizasiya məntiqinin geri dönüşü
Paralel olaraq, Avropada hərbi qeydiyyat, ehtiyatlar və səfərbərlik sistemi yenidən qurulur. 2025-ci ildə 14 NATO ölkəsi müxtəlif formalarda yenidən hərbi çağırış sistemini bərpa edib. Hətta əvvəllər sülhpərvər sayılan Niderland və Çexiya da bu siyahıya daxil olub.
Bəzi məktəblərdə (Finlandiya, Polşa, Litva, Fransa) "vətəndaş müdafiəsi" və ilkin tibbi yardım kursları tətbiq edilir. Almaniya və İtaliya universitetlərində texniki ixtisas sahələri üçün hərbi hazırlıq proqramları fəaliyyət göstərir. Fransa milli xidmət institutunu canlandırıb; İsveç və Norveçdə rezervistlərin hər iki ildə məcburi çağırış toplanışları keçirilir.
Bu dönüş sovet dövrünün məntiqinə qismən bənzəyir, amma müasir reallıqları nəzərə alır: əsas prioritet ordunun sayında deyil, mobilizasiya sürətindədir - cəmiyyəti 72 saat ərzində "müdafiə rejiminə" çevirmək bacarığı.
Texnoloji müharibə: süni intellekt və dronlar
Rusiya ucuz kütləvi dronlardan istifadə strategiyasına üstünlük verirsə, Avropa texnologiyanın keyfiyyətinə bahis edir. 2025-ci ildə Avropa Komissiyası AI4Defense proqramının yaradılmasını təsdiqləyib; bu təşəbbüs 27 universitet və 40 şirkəti birləşdirərək döyüş meydanını real vaxt rejimində analiz edən, artilleriya və PVO sistemlərini idarə edən, tapşırıqları avtomatik bölüşdürən alqoritmlər üzərində işləyəcək.
Almaniya və Fransa neyron şəbəkələrlə idarə olunan avtonom kəşfiyyat dronlarını sınaqdan keçirir; Britaniya isə düşmən FPV-dronlara qarşı mübarizə üçün Ghost Hawk adlı pilotsuz interceptor eskadrilyasının yaradıldığını elan edib.
Psixoloji və media hazırlığı
Avropanın yeni strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri informasiya müdafiəsi olub. 2023-2024-cü illərdə baş verən diversiyalar, kibertəhlükələr və feyk xəbərlərin dalğasından sonra Avropa İttifaqında Hybrid Threats Response Cell adlı yeni struktur yaradılıb. Bu mərkəz kəşfiyyat, media və analitik institutları bir sistemdə birləşdirir. Məqsəd - informasiya təsirini vaxtında aşkar edib bloklamaqdır. 2025-ci ildə bu sistem enerji və nəqliyyat infrastrukturuna qarşı yönəlmiş 70-dən çox iri miqyaslı kiberhücumu önləyə bilib.
Bununla paralel, mediaya nəzarət sərtləşdirilib: Almaniya, Litva və Çexiyada qəbul olunan qanunlara əsasən, bilərəkdən yayılan "prorusiya" narrativləri artıq milli təhlükəsizlik üçün təhdid sayılır. Beləliklə, Avropada ideoloji səfərbərlik faktiki reallığa çevrilib - və bu, hərbi və iqtisadi səfərbərliklə birləşərək qitəni uzunmüddətli qarşıdurmaya hazır vəziyyətə gətirib.
Rusiya və Qərb: qarşılıqlı caydırma strategiyası
Müasir tablo təxminən belə görünür: Rusiya sursat və canlı qüvvə mobilizasiyasında üstünlük qazanıb, NATO isə texnologiya, sənaye və logistika imkanlarında. 2025-ci ildə NATO ölkələrinin ümumi hərbi xərcləri 1,36 trln dollardan çox olub, bunun üçdə biri ABŞ-a düşür. Amma tarixdə ilk dəfə Avropa NATO-nun ümumi müdafiə büdcəsinin yarıdan çoxunu özü təmin edir.
SIPRI-nin məlumatına görə, Rusiya müdafiəyə hər xərclədiyi bir rubl üçün NATO yeddi avro xərcləyir. Bu nisbət hələlik nə Moskvanın səfərbərlik səviyyəsi, nə də döyüş ehtiyatlarının həcmi ilə kompensasiya olunmur. Elə buna görə də əksər hərbi analitiklər yaxın üç-dörd ildə Rusiyanın Avropaya birbaşa hücum ehtimalını aşağı qiymətləndirirlər. Moskva eyni anda iki tammiqyaslı müharibə aparmağa hazır deyil. Amma problem başqa yerdədir - qarşıdurma uzunömürlü xarakter alır və tərəflər "sonsuz qışa" hazırlaşır, qısa müharibəyə yox.
Yeni soyuq müharibə: cəbhə xətti olmadan, amma milyardlarla
Avropa Mərkəzi Bankının iqtisadçıları hesab edir ki, artıq 2026-cı ildən etibarən müdafiə və təhlükəsizlik xərcləri enerji sektorundan sonra AB iqtisadiyyatının ikinci ən iri sahəsinə çevriləcək. Avropa logistikasını, büdcəsini, sənayesini, təhsil sistemini tamamilə "müəyyən olunmamış dövrün sağ qalma rejiminə" uyğunlaşdırır.
Formal olaraq müharibə başlamayıb, amma qitə artıq səfərbərlik qanunları ilə yaşayır: ərzaq ehtiyatları yaradılır, nəqliyyat marşrutları yenilənir, yanacaq və nadir metallar üçün strateji fondlar formalaşır. İsveçdə 2025-ci ildən "Əgər sabah müharibə olsa" adlı dövlət proqramı fəaliyyət göstərir - vətəndaşlara rabitənin kəsilməsi, bombardman və enerji qıtlığı zamanı necə davranmaq öyrədilir. Eyni proqramlar Finlandiyada, Latviyada, Estoniyada və Polşada da tətbiq olunur. Avropa artıq dərk edir ki, sülh əbədi deyil.
2026-2028 proqnozları
NATO kəşfiyyatının qiymətləndirməsinə görə, yaxın üç il ərzində Rusiya ilə genişmiqyaslı münaqişə ehtimalı 15 faizi keçmir. Amma bu göstərici artan templə irəliləyir. Səbəblər - Rusiyadakı daxili proseslərin qeyri-sabitliyi, Ukrayna müharibəsinin nəticəsi və ümumi qlobal militarizasiya səviyyəsinin yüksəlməsidir.
Əsas dəyişiklik təhlükənin qavranmasındadır. Beş il əvvəl Avropada "böyük müharibə ehtimalı" haqqında danışmaq alarmizm sayılırdı. Bu gün isə bu, sıradan iş hipotezasıdır. Əgər 2014-cü il dönüş nöqtəsi idisə, 2022 - partlayış ili oldu, o zaman 2025 artıq səfərbərlik dövrünün başlanğıcıdır.
Avropa müharibə istəmir. Amma bu dəfə o, müharibəyə elə ciddiyyətlə hazırlaşır ki, sanki sülhün özünü qorumaq üçün başqa yol qalmayıb.
