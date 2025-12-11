https://news.day.az/azerinews/1801634.html İncəsənət Gimnaziyasındakı yenidənqurma işləri ilə bağlı AÇIQLAMA Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən İncəsənət Gimnaziyasının yenilənmiş layihə üzrə əsaslı təmir-bərpa işləri davam edir. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, yenidənqurma işləri gimnaziyanın tədris və yaradıcılıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədlərinə xidmət edir.
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən İncəsənət Gimnaziyasının yenilənmiş layihə üzrə əsaslı təmir-bərpa işləri davam edir.
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Day.Az-a verilən məlumata görə, yenidənqurma işləri gimnaziyanın tədris və yaradıcılıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədlərinə xidmət edir.
Bildirilib ki, layihələndirmədə aparılan təkmilləşdirmə işləri ilə əlaqədar prosesdə qısamüddətli ləngimə baş verib.
"Buna baxmayaraq növbəti tədris ilinə qədər təmir-bərpa işlərinin yekunlaşdırılması və gimnaziyanın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur", - məlumatda qeyd edilib.
