Yeni ildə bayram süfrəsində hansı əşyaları qoymaq yoxsulluq və bədbəxtlik gətirir?
Yeni il və bayram süfrəsi hazırlayan zaman bəzi əşyaların süfrədə yoxsulluq və bədbəxtlik gətirə biləcəyi deyilir.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycanda xalq inanclarına və bəzi mütəxəssislərin tövsiyələrinə görə, süfrədə aşağıdakı elementlərdən çəkinmək lazımdır:
Boş qablar - Hər zaman dolu qablar süfrəyə bolluq və firavanlıq gətirir. Boş qablar isə yoxsulluğun simvolu hesab olunur.
Süfrədə sınmış və ya çatlamış qablar - Qırıq qab-qacaq həm enerjini dağıdır, həm də ailədəki xoşbəxtliyi azaldır.
Təkrar istifadə edilmiş köhnə qidalar - Yeni il və bayram süfrəsində təzə və təmiz qidalar təqdim etmək xoşbəxtliyi artırır. Köhnə və xarab qidalar isə neqativ enerji yarada bilər.
Az ədviyyatlı və cansız yeməklər - Enerji və bolluq üçün süfrədə rəngarəng və ləzzətli yeməklər olmalıdır.
Mütəxəssislər həmçinin vurğulayırlar ki, süfrədəki nizam-intizam və estetik görünüş ailədə harmoniya və xoşbəxtlik üçün önəmlidir. Həmçinin süfrədə bolluğu simvolizə edən meyvə və təzə tərəvəzlərin olması da uğur gətirir.
Süfrəni hazırlayarkən həmçinin ailə üzvlərinin birlikdə oturması, xoş söhbətlər və gülüşün olması pozitiv enerjini artırır və evdə xoşbəxtliyi dəstəkləyir.
