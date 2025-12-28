https://news.day.az/azerinews/1805920.html Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. "Səbail və Yasamal rayonlarında yeni çəkilmiş qaz xətlərinin mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar 29.12.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən bəzi ərazilərin qaz təchizatı dayandırılacaq.", - məlumatda qeyd olunub.
