https://news.day.az/azerinews/1808774.html Müdafiə Nazirliyi partlayış səsləri ilə bağlı MƏLUMAT YAYDI Pirəkəşkül və Ağdərədə 12-16yanvar tarixlərində istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
