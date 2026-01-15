https://news.day.az/azerinews/1809513.html Milli Qəhrəman Hərbi Memorial Məzarlıqda dəfn olunacaq Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şahin Tağıyevlə vida və dəfn mərasimi sabah saat 11:00-da keçiriləcək. "Qafqazinfo" APA-ya istinadən xəbər verir ki, o, Hərbi Memorial Məzarlıqda (keçmiş II Şəhidlər Xiyabanı) dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Ş.Tağıyevin cənazəsi bu gün axşam Bakıya gətiriləcək.
Milli Qəhrəman Hərbi Memorial Məzarlıqda dəfn olunacaq
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şahin Tağıyevlə vida və dəfn mərasimi sabah saat 11:00-da keçiriləcək.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, o, Hərbi Memorial Məzarlıqda (keçmiş II Şəhidlər Xiyabanı) dəfn olunacaq.
Qeyd edək ki, Ş.Tağıyevin cənazəsi bu gün axşam Bakıya gətiriləcək.
Xatırladaq ki, əslən Şuşadan olan Ş.Tağıyev 23 iyun 1992-ci ildə Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. O, 2001-ci ildə Azərbaycanı tərk edərək Avropaya köçüb. O, İsveçdə Qocalar evində uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.
