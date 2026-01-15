Azərbaycanda nə qədər pensiyaçı var?

Ötən il Azərbaycanda pensiyaçıların sayı 1milyon 98 min olub.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Zəka Mirzəyev bu gün Bakıda 2025-ci ilin yekunları və 2026-cı ilin hədəflərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, pensiya xərcləri isə 7.1 milyard manat olub:

"Orta pensiya orta aylıq əməkhaqqının 49.9 faizini, yaşa görə ise53.2 faizini təskil edib. Bu göstəricilər beynəlxalq təşkilatların tövsiyyə etdiyi 40-60 faizlik mütənasibliyə tam uyğundur".