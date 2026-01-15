https://news.day.az/azerinews/1809554.html Azərbaycanda nə qədər pensiyaçı var? - RƏSMİ Ötən il Azərbaycanda pensiyaçıların sayı 1milyon 98 min olub. Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Zəka Mirzəyev bu gün Bakıda 2025-ci ilin yekunları və 2026-cı ilin hədəflərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, pensiya xərcləri isə 7.1 milyard manat olub:
Ötən il Azərbaycanda pensiyaçıların sayı 1milyon 98 min olub.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Zəka Mirzəyev bu gün Bakıda 2025-ci ilin yekunları və 2026-cı ilin hədəflərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, pensiya xərcləri isə 7.1 milyard manat olub:
"Orta pensiya orta aylıq əməkhaqqının 49.9 faizini, yaşa görə ise53.2 faizini təskil edib. Bu göstəricilər beynəlxalq təşkilatların tövsiyyə etdiyi 40-60 faizlik mütənasibliyə tam uyğundur".
