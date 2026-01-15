ADY-nin sədr müavini vəzifəsindən azad edildi

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin sədr müavini İqbal Əli oğlu Hüseynov vəzifəsindən azad edilib.

İ.Hüseynovun vəzifədən azad olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb.

Day.Az xəbər verir ki, Trend-in məlumatlı mənbədən əldə etdiyi informasiyaya görə,  sabiq sədr müavininin vəzifədən azad olunma səbəbi təqaüd yaşına çatmasıdır.

Məlumat üçün bildirək ki, İ.Hüseynov müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, 2004-2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun iqtisadi məsələlər üzrə rəis müavini, 2010-2026-cı illərdə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin sədr müavini vəzifələrində çalışıb.