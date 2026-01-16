WUF13-ün Milli Koordinatoru Cenevrədə - FOTO
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri, WUF13-ün Milli Koordinatoru Anar Quliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Cenevrədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin "Parçalanmalar və transformasiya dövründə multilateralizmin yenidən formalaşdırılması" mövzusuna həsr olunmuş XXXV Yüksək Səviyyəli Toplantısında iştirak edir.
Day.Az xəbər verir ki, Komitədən Trend-ə verilən məlumata görə toplantı yanvarın 16-da öz işinə başlayıb.
Toplantıda #WUF13-ün Milli Koordinatoru Anar Quliyev multilateralizmin heç bir ölkənin təkbaşına həll edə bilmədiyi - iqlim dəyişikliyi, sürətli urbanizasiya, bərabərsizlik və dayanıqlı inkişaf kimi qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün ən effektiv yanaşma olduğunu bildirib. O, bu kontekstdə #şəhər və yaşayış məskənlərində qlobal həllərin praktik fəaliyyətə çevrildiyi əsas məkanlar kimi həlledici rolunu xüsusi vurğulayıb.
O, qeyd edib ki, Şərqlə Qərbin, Şimalla Cənubun kəsişməsində yerləşən #Azərbaycan #şəhərlər'i və infrastrukturu regionları və cəmiyyətləri birləşdirən körpülər kimi dəyərləndirir. #Qarabağ və #ŞərqiZəngəzur'da həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və inteqrasiya olunmuş #şəhərsalma layihələrindən danışan Anar Quliyev bu layihələrin təkcə ərazilərin yenidən qurulması deyil, həm də uzunmüddətli sülhə, sabitliyə və regional əməkdaşlığa töhfə vermək məqsədi daşıdığını bildirib.
Sonda Komitə sədri həmkarlarını 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakıda keçiriləcək 13-cü Ümumdüna Şəhərsalma Forumunda iştirak etməyə dəvət edib.
