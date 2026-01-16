https://news.day.az/azerinews/1809872.html Rauf Vəliyev vəzifəsindən azad olundu - SƏRƏNCAM Rauf Göyüş oğlu Vəliyev “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.
Rauf Göyüş oğlu Vəliyev "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvadiq Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Rauf Vəliyev 2013-cü ildən "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində çalışırdı.
