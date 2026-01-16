Zaur efirdə özündən çıxdı - "Anasından imtima edib, sənə ər olacaq?" - VİDEO
"Bizimləsən" verilişinin efirində gərginlik yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Zaur Baxşəliyev Əkbər adlı şikayətçiyə ünvanladığı sərt fikirlərlə diqqət çəkib.
Tele-aparıcı çıxışı zamanı valideyn dəyərlərinə toxunaraq emosiyalarına hakim ola bilməyib:
"Valideynindən asanlıqla qopub üz çevirən insandan həyat yoldaşı olmaz demişdim. Dünyanın harasında olur-olsun, dəyərlər var. Valideyn dəyəri deyilən bir anlayış var".
Verilişdə sözügedən şəxs - Əkbər də efirdə peşmanlıq hisslərini dilə gətirib və yaşadıqlarını etiraf edib. Hadisə zamanı nümayiş etdirilən kadrlar studiyada və tamaşaçılar arasında geniş müzakirələrə səbəb olub.
Verilişdə yaşanan bu gərgin anlar sosial şəbəkələrdə də diqqət çəkib və müxtəlif reaksiyalarla qarşılanıb.
Həmin anları təqdim edirik:
