Kəlbəcərdə uşaqlar üçün xizək əyləncəsi

Kəlbəcər rayonunda qarlı hava şəraiti əlaqədar uşaqlar həftəsonunu əyləncəli keçiriblər.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti görüntülər yayıb.

Görüntülərdə sakinlərin qarla örtülmüş ərazidə xizəklərdən istifadə edərək istirahət etdikləri əks olunub.