Güclü qar talvarı uçurdu

Qazaxda yağan güclü qar ciddi fəsadlara yol açıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Abbasbəyli kəndində ötən gecədən başlayan güclü qar kənd sakininə məxsus evin talvarını çökdürüb.

Nəticədə vətəndaşa məxsus "Chevrolet Malibu" və "Chevrolet Cruze" markalı minik maşınları talvarın altında qalaraq əzilib.

Hazırda qərb bölgəsinə qarın yağması davam edir.