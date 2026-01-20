İranda azərbaycanlı polis rəisi "əfsanəyə" çevrildi - Cinayətkarla dialoqu... - VİDEO
İranda azərbaycanlı polis rəisinin davranışı ictimaiyyətin rəğbətini qazanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Cənubi Azərbaycanda baş verən insidentdə polkovnik Məhəmməd Bozorg adlı polis əməkdaşının cinayətkara qarşı sərgilədiyi münasibət sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə yol açıb.
Hadisə Təbriz şəhərində qeydə alınıb. Saxlanılan şəxs ilə polis arasında baş tutan dialoq qısa zamanda internetdə yayılaraq böyük maraq doğurub. Görüntülərdə polis əməkdaşının zorakılığa və təhqirə yol vermədən, sakit və insani tərzdə danışması diqqət çəkib.
Xüsusilə polisin səsləndirdiyi "O, səndən lotu çıxdı" ifadəsi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müsbət qarşılanıb. Bir çoxları bu yanaşmanı hüquq-mühafizə orqanlarının insanlığa əsaslanan davranışının nümunəsi kimi qiymətləndirib.
Sözügedən hadisə polis-vətəndaş münasibətlərində hörmət və dialoqun vacibliyini bir daha gündəmə gətirib və Cənubi Azərbaycanda polis rəisinin xalq arasında nüfuz qazanmasına səbəb olub.
