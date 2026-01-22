Röyanın qardaşı ilə rəqsi gündəm oldu

Xalq artisti Röya Ayxanın qardaşı ilə birlikdə etdiyi rəqs sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin qardaşı ilə ifa etdiyi "lezginka" rəqsi izləyicilərin diqqətini çəkib. Sözügedən görüntülər qısa müddətdə yayılaraq sosial mediada müzakirələr yaradıb.

Sosial şəbəkə əhli bacı-qardaşın rəqsdəki uyğunluğunu yüksək qiymətləndirərək paylaşımı maraqla qarşılayıblar.