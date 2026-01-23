Son dövrlərdə Azərbaycan və İspaniya arasında fəal siyasi dialoq müşahidə olunur - Sahibə Qafarova
Nümayəndə heyətləri arasında az öncə keçirdiyimiz görüşdə Azərbaycanla İspaniya arasında mövcud olan əlaqələri nəzərdən keçirdik.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosiasla birgə keçirdiyi brifinqdə deyib.
Spiker bildirib ki, xüsusən son dövrlərdə ölkələrimiz arasındakı fəal siyasi dialoqun şahidi oluruq.
"Bu da ikitərəfli əlaqələrin mövcud vəziyyətinin və gələcək perspektivlərinin ətraflı müzakirəsinə imkan yaradır. Bir sıra istiqamətlər üzrə uğurlu əməkdaşlıq mövcuddur. Və bu əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, yeni istiqamətləri də əhatə etməsi üçün yaxşı imkanlar var.
Eyni zamanda, müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsi üzərində iş aparılır.
Elm, təhsil və mədəniyyət sahələrindəki əməkdaşlıq da olduqca vacibdir. Bu sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsi xalqlarımızın, xüsusən gənclərimizin bir-birini daha da yaxından tanımasına və yaxınlaşmasına imkan yaradacaq".
