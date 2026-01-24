Dubaydan ev alıb, ora köçür

Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva Birləşmiş Ərəb Əmirliyində ev alıb. 

Day.Az xəbər verir ki, rəqqasə bu haqda "Qonaqcanlı" verilişində deyib. O, bildirib ki, Bakıdan köçür:

"Dubaya köçəcəyəm. Hara getsəm də vətənim üçün canımı qurban verərəm. Amma Dubayda biznes və gələcək üçün ev alıram".

Qeyd edək ki, Fatimə bir neçə gün əvvəl gül mağazası da açıb. 