https://news.day.az/azerinews/1811699.html Dubaydan ev alıb, ora köçür Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva Birləşmiş Ərəb Əmirliyində ev alıb. Day.Az xəbər verir ki, rəqqasə bu haqda "Qonaqcanlı" verilişində deyib. O, bildirib ki, Bakıdan köçür: "Dubaya köçəcəyəm. Hara getsəm də vətənim üçün canımı qurban verərəm. Amma Dubayda biznes və gələcək üçün ev alıram".
Dubaydan ev alıb, ora köçür
Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva Birləşmiş Ərəb Əmirliyində ev alıb.
Day.Az xəbər verir ki, rəqqasə bu haqda "Qonaqcanlı" verilişində deyib. O, bildirib ki, Bakıdan köçür:
"Dubaya köçəcəyəm. Hara getsəm də vətənim üçün canımı qurban verərəm. Amma Dubayda biznes və gələcək üçün ev alıram".
Qeyd edək ki, Fatimə bir neçə gün əvvəl gül mağazası da açıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре