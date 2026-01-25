https://news.day.az/azerinews/1811807.html Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Day.Az, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən bildirir ki, yanvarın 26-da Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
