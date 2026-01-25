Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir

Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Day.Az, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən bildirir ki, yanvarın 26-da Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.