Maşınında 87 kilo narkotik çıxan sürücü - Necə bəraət aldı?
Beynəlxalq yükdaşımaları ilə məşğul olan sürücü külli miqdarda qaçaqmalçılıq və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ittihamlarından bəraət alıb.
"Qafqazinfo"nun əldə etdiyi məlumata görə, 34 yaşlı sürücü Zeynal Tağızadə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə təqsirsiz elan edilib.
İstintaq materiallarına əsasən, Z.Tağızadənin İrandan Rusiyaya DAF markalı yük maşınında daşıdığı bibər yükünün içərisində 87 kiloqram narkotik vasitə aşkar edilib. Cinayət faktı "Cənub-Astara" gömrük postunda yoxlama zamanı müəyyənləşdirilib. Belə ki, yük maşını rentgen qurğusundan keçirilərkən yalnız bibər daşınmadığı məlum olub. Xüsusi təlim keçmiş gömrük iti vasitəsilə bibərlərin arasında gizlədilmiş narkotik maddə dolu bağlamalar aşkar edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsində aparılan istintaqla Z.Tağızadə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən külli miqdarda qaçaqmalçılıq və külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
Təqsirləndirilən şəxs başına gələnlərlə bağlı məhkəmədə sərbəst ifadə verib. Zeynal deyib ki, uzun illərdir beynəlxalq yükdaşımalarla məşğul olsa da, ilk dəfədir belə halla rastlaşır. Onun sözlərinə görə, bunun səbəbi cinayətdən xəbərsiz olmasıdır. Başına gələn bu oyunun günahkarı isə iranlı Nəviddir: "Azərbaycanda mənim kimi sürücü işləyən Elmar adlı dostum var. Zəng elədi ki, sən İrandasansa, bir nəfər bibər yükü göndərmək istəyir, onu götür Rusiyaya apar. Mən də razılaşıb həmin iranlı Nəvidlə görüşdüm. 290 min rus rublu (red: təxminən 6500 manat) qarşılığında yükü daşımağa razılıq verdim. Navid məni əmin etdi ki, yük ancaq bibərdən ibarətdir. "Cənub-Astara" gömrük postuna çatanda isə maşını saxladılar. Yoxlama zamanı bibərlərin arasından narkotik dolu bağlamalar tapıldı. Gözümə inanmadım. And-aman elədim ki, narkotikdən xəbərim yoxdur. Buna baxmayaraq, tutulub cinayət məsuliyyətinə cəlb edildim. Bəli, maşında narkotik olub, amma mən bunu bilməmişəm".
Maşına baxış keçirən gömrük inspektoru və hal şahidinin ifadələri isə Zeynalın günahsız olması ilə bağlı düşüncələri daha da möhkəmləndirib.
Gömrük inspektoru bildirib ki, maşınından narkotik vasitə tapılanda təqsirləndirilən şəxsin təəccübləndiyini görüb. Öz təcrübəsinə əsasən bildirib ki, sürücünün davranışından onun həqiqətən də idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsindəki yükün içərisində narkotik vasitə olmasından xəbərsiz olmasını demək olar. Şahid sürücünün mal yüklənərkən açdırmaq səlahiyyətinin olmadığını da məhkəmənin diqqətinə çatdırıb. Hal şahidi də bənzər ifadə verərək Zeynalın maşınında narkotik olmasından xəbərsiz olduğunu hiss etdiyini deyib.
Məhkəmənin əsas götürdüyü bir başqa sübut isə narkotik vasitənin yük maşınında peşəkarlıqla gizlədilməsi və təqsirləndirilən şəxsin yükə baxış keçirsəydi belə, onu vizual olaraq görə bilməyəcəyi olub. Bütün bu əsaslarla Esmira Məmmədovanın sədrlik etdiyi hakimlər təqsirləndirilən şəxsin günahsız olduğunu təsdiq ediblər.
Hökmə əsasən, Zeynal Tağızadəyə bəraət verilib. Bəraət alması ilə bağlı ona təzminat tələb etmək hüququnun olduğu da izah edilib.
