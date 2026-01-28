https://news.day.az/azerinews/1812431.html Prokuror uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə nəzarət edəcək Prokuror uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Qanun layihəsinə əsasən, uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum), habelə qəyyumluq və himayəçilik orqanı, Ailə Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş hallarda prokuror nəzarət edəcək.
