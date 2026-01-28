https://news.day.az/azerinews/1812438.html “Tarqovı”dakı hoteldə meyit TAPILDI Bakının mərkəzindəki hotellərin birində meyit tapılıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yanvarın 27-si saat 23 radələrində Rusiya vətəndaşı 1968-ci il təvəllüdlü Cəmil Paşa oğlu Alıyevin meyiti "Tarqovı" məhəllə adlanan ərazidə Tərlan Əliyarbəyov küçəsində yerləşən hoteldəki otaqda tapılıb.
Faktla bağlı Səbail Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
