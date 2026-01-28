“Tarqovı”dakı hoteldə meyit

Bakının mərkəzindəki hotellərin birində meyit tapılıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yanvarın 27-si saat 23 radələrində Rusiya vətəndaşı 1968-ci il təvəllüdlü Cəmil Paşa oğlu Alıyevin meyiti "Tarqovı" məhəllə adlanan ərazidə Tərlan Əliyarbəyov küçəsində yerləşən hoteldəki otaqda tapılıb. Onun üzərində hər hansı xəsarət aşkarlanmayıb.

Faktla bağlı Səbail Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.