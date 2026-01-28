https://news.day.az/azerinews/1812507.html Ərdoğan 100 yaşlı sakinin əlindən öpdü - VİDEO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti dəfə diqqət mərkəzinə düşüb. Dövlət başçısı rəsmi tədbirlərin birində 100 yaşlı sakinin alnından öpərək ona xüsusi hörmət göstərib. Day.Az Milli.Az-ə istinadən xəbər verir ki, bu addım ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti dəfə diqqət mərkəzinə düşüb. Dövlət başçısı rəsmi tədbirlərin birində 100 yaşlı sakinin alnından öpərək ona xüsusi hörmət göstərib.
Day.Az Milli.Az-ə istinadən xəbər verir ki, bu addım ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən sonra istifadəçilər Ərdoğanın yaşlılara göstərdiyi ehtirama görə onu alqışlayıb, çoxsaylı müsbət və çoxsaylı rəylər paylaşılıb.
Bir çoxları bu davranışı dəyərlərə və böyüklərə hörmətin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirib. Hadisə qısa zamanda geniş müzakirələrə səbəb olub və sosial mediada gündəmə çevrilib.
