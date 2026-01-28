Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdan cəlb olunmuş əmanətlər artıb
Bu ilin yanvarın 1-nə Qarabağ iqtisadi rayonundan cəlb qoyulmuş əmanətlərin həcmi 100,701 milyon manat təşkil edib.
Trend bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankından məlumat əldə edib.
Məlumata əsasən, bu göstərici bir ay əvvələ nisbətən 5,2 milyon manat və ya 4,9% az, 2025-ci ilin yanvarın 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə isə 12,5 milyon manat və ya 14,1% çoxdur.
Hesabat dövrünə sözügedən regiondan cəlb olunmuş əmanətlərin orta faiz dərəcəsi 5,83%-ə bərabər olub.
Eyni zamanda, bu ilin yanvarın 1-nə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonundan cəlb olunmuş əmanətlərin həcmi 842 min manat olub ki, bu da bir ay əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 34 min manat, yaxud 4,2%, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən isə 409 min manat və ya 1,9 dəfə çoxdur.
Hesabat dövrünə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonundan cəlb olunmuş əmanətlərin orta faiz dərəcəsi 5,38% təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanın ümumi regionları üzrə cəlb olunmuş əmanətlərin həcmi 16,772 milyard manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə isə 2,1 milyard manat və ya 14,4% çoxdur.
