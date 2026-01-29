https://news.day.az/azerinews/1812625.html “Qarabağ” pley-off matçlarını bu tarixlərdə oynayacaq Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Day.Az xəbər verir ki, pley-off-da ilk oyunlar 17 və 18 fevral, cavab oyunları isə 24 və 25 fevral 2026-cı il tarixlərində oynanılacaq.
“Qarabağ” pley-off matçlarını bu tarixlərdə oynayacaq
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Day.Az xəbər verir ki, pley-off-da ilk oyunlar 17 və 18 fevral, cavab oyunları isə 24 və 25 fevral 2026-cı il tarixlərində oynanılacaq.
Qeyd edək lki, Ağdam təmsilçisinin potensial rəqibləri məlumdur. "Qarabağ" pley-offda ya PSJ, ya da "Nyukasl"la qarşılaşacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре