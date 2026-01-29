Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə yekun vuruldu
UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə yekun vurulub.
Day.Az xəbər verir ki, VIII turun bütün oyunları eyni gündə baş tutub.
"Arsenal", "Bavariya", "Liverpul", "Tottenhem", "Barselona", "Çelsi"", "Mançester Siti" və "Sportinq" 1/8 final mərhələsində çıxış edəcəklər.
"Qarabağ"la yanaşı, "Real Madrid", "İnter", PSJ, "Nyukasl", "Yuventus", "Atletiko Madrid", "Atalanta", "Bayer Leverkuzen", "Borussiya", "Olimpiakos", "Qalatasaray", "Brügge", "Budyo-Qlimt" və "Benfika" pley-off mərhələsində mübarizə aparacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi VIII tur
PSJ (Fransa) - "Nyukasl" (İngiltərə) - 1:1
"Mançester Siti" (İngiltərə) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 2:0
"Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 6:0
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "İnter" (İtaliya) - 0:2.
"Barselona" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 4:1
"Arsenal" (İngiltərə) - "Kayrat" (Qazaxıstan) - 3:2
"Bayer Leverkuzen" (Almaniya) - "Vilyarreal" (İspaniya) - 3:0
"Atletiko Madrid" (İspaniya) - "Budyo-Qlimt" (Norveç) - 1:2
"Benfika" (Portuqaliya) - "Real Madrid" (İspaniya) - 4:2
"Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 0:2
"Brügge" (Belçika) - "Marsel" (Fransa) -3:0
PSV (Niderland) - "Bavariya" (Almaniya) -1:2
"Ayaks" (Niderland) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) -1:2
"Napoli" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) - 2:3
"Monako" (Fransa) - "Yuventus" (İtaliya) - 0:0
"Yunion" (Belçika) - "Atalanta" (İtaliya) -1:0
"Atletik" (İspaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 2:3
"Pafos" (Kipr) - "Slaviya" (Çexiya) - 4:1.
