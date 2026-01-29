Quba sakini dəm qazından boğularaq öldü

Quba rayon sakini hamamda dən qazından boğularaq həyatını itirib.

Day.Az xəbər verir ki, Ələkbərov Asəf Mirzə oğlu 28.01.2026-cı il tarixdə saat 17 radələrində özünə məxsus fərdi yaşayış evinin hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.