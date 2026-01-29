https://news.day.az/azerinews/1812636.html Quba sakini dəm qazından boğularaq öldü Quba rayon sakini hamamda dən qazından boğularaq həyatını itirib. Day.Az xəbər verir ki, Ələkbərov Asəf Mirzə oğlu 28.01.2026-cı il tarixdə saat 17 radələrində özünə məxsus fərdi yaşayış evinin hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
