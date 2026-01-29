“Barselona” Bakıya gələ bilər
Xəbər verdiyimiz kimi, Ağdam təmsilçisi "Qarabağ" Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsini 22-ci yerdə başa vuraraq pley-offa yüksəlib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan çempionunun pley-offun 1/16 və 1/8 mərhələlərindəki potensial rəqibləri məlum olub.
Belə ki, "Köhlən atlar" 1/16 final mərhələsində Fransanın PSJ və İngiltərənin "Nyukasl" klublarından birinə rəqib olacaq.
Komandamız bu mərhələni adlasa, 1/8 final mərhələsində İspaniya çempionu "Barselona" və dünya çempionu, Liqa mərhələsində Bakıda qonaq etdiyi "Çelsi" klublarından biri ilə qarşılaşacaq. Bu mərhələnin püşkatma mərasimi fevralın 27-də keçiriləcək.
Əlavə edək ki, pley-off mərhələlərində komandalar arasında ev və səfərdə keçirilməklə iki görüş baş tutur. "Qarabağ" da ev oyunlarını Bakıda keçirir.
Məlumat üçün bildirək ki, "Qarabağ" Liqa mərhələsini 10 xalla 22-ci yerdə tamamlayıb. Evdə "Kopenhagen" (2:0), "Çelsi" (2:2), "Ayaks" (2:4), "Ayntraxt"la (3:2) qarşılaşan region klubu "Benfika" (3:2), "Atletik" (1:3), "Napoli" (0:2) və "Liverpul" (0:6) səfərinə yollanıb.
Qeyd edək ki, Liqa mərhələsində 9-24-cü yerləri tutan komandaların mübarizə aparacağı 1/16 final mərhələsinin püşkatma mərasimi yanvarın 30-u Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq. İlk oyunlar 17-18 fevral, cavab görüşləri isə 24-25 fevral tarixlərində baş tutacaq. Turnir cədvəlində daha aşağı pillədə yer alan komandalar ilk oyunu evdə, cavab matçını isə səfərdə keçirəcəklər.
