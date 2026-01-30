Gün ərzində nə qədər pendir yemək olar?
Pendir alarkən və ya yeyərkən bəzi məqamlara diqqət etmək lazımdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər tövsiyə edirlər ki, pendir yeyərkən tövsiyə olunan miqdarı keçməsinlər. Tövsiyə olunan miqdar gündə 30-50 qramdır (təxminən 1-2 nazik dilim) . Bu miqdar əksər sağlam yetkinlər üçün təhlükəsiz və faydalıdır.
Niyə çox yemək olmaz?
Pendir yağlı və duzludur, artıq qəbul edildikdə xolesterin, qan təzyiqi və ürək-damar riski arta bilər, bəzi insanlarda şişkinlik və ya həzm problemləri yarada bilər.
Hansı pendirləri yemək daha uyğundur?
Daha sağlam seçimlər az duzlu ağ pendir, mozzarella, lor pendir, keçi pendiri (orta miqdarda)
Daha az məsləhət görülənlər pendirlərə isə çox duzlu (bərk, köhnə) pendirlər, yüksək yağlı sarı pendirlər (çox tez-tez deyil) aiddir.
Yüksək təzyiqi olanlar, ürək-damar xəstəliyi riski olanlar, laktozaya həssas insanlar pendir yeyərkən diqqətli olmalıdırlar. Belə hallarda miqdar 20-30 qramla məhdudlaşdırılmalıdır.
