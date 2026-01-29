18 yaşlı Aydənin öldüyü qəza belə olubmuş...

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən gecə Gürcüstanın Qardabani rayonunda baş verən yol qəzasında 18 yaşlı azərbaycanlı qız həlak olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Qardabani bələdiyyəsində sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən və piyadanı vuran şəxs həbs edilib:

"Daxili İşlər Nazirliyinin Qardabani Rayon Bölməsinin, Kvemo Kartli Polis İdarəsinin əməkdaşları 1992-ci il təvəllüdlü M.M.-ni yol hərəkəti təhlükəsizliyi qaydalarını pozmaqda və nəticədə insan ölümünə səbəb olmaqda ittiham edərək həbs ediblər" .

Qəzanı əks etdirən görüntülər yayılıb. Həmin anları təqdim edirik: