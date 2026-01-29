https://news.day.az/azerinews/1812774.html “Qarabağ”ın futbolçularına bu qədər pul mükafatı VERİLƏCƏK "Qarabağ" sonuncu turda "Liverpul"a məğlub olsa da, komanda play-off-a vəsiqə qazandığına görə rəhbərlik futbolçuları samballı mükafat verəcək. Day.Az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, hələ əvvəlcədən play-off-a vəsiqə qazanılacağı halda hər futbolçuya 200 min manat mükafat vəd edilmişdi.
Qeyd edək ki, əsas heyətdə oynayan futbolçuları bu məbləği tam alacaq. Sonradan oyuna daxil olanlar 75 faiz, adı iştirak ərizəsində olanlar isə 50 faiz mükafat alırlar.
