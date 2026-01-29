Telegram ötən il ərzində platformadan 952 mindən çox təhqiramiz material silib
Telegram 2025-ci il ərzində platformadan 952 mindən çox təhqiramiz materialın silindiyini açıqlayıb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Şirkət təhlükəsiz ünsiyyəti ilə tanınan, böyük və şifrələnmiş qrup söhbətlərindən ibarət 150 Telegram kanalını müəyyən etdiyini bildirib. Həmin kanalların istifadəçiləri Böyük Britaniyadan Braziliyaya, Çindən Nigeriyaya, Rusiyadan Hindistana qədər müxtəlif ölkələrdə yerləşir. Kanalların bəzilərində ödəniş qarşılığında "çılpaq" foto və videolar təklif edildiyi qeyd olunur.
Qeyd edilir ki, saxta pornoqrafiya və onun yaradılması üçün vasitələr platformanın xidmət şərtləri ilə qəti şəkildə qadağandır və belə məzmun aşkar edildikdə müntəzəm olaraq silinir. Şirkətin açıqlamasına görə, xüsusi süni intellekt alətləri ilə dəstəklənən moderatorlar platformanın ictimai hissələrini proaktiv şəkildə izləyir və dərin saxta pornoqrafiyanın yayılmasını təşviq edən məzmun da daxil olmaqla, qaydaları pozan paylaşımları silirlər.
