https://news.day.az/azerinews/1812906.html
Sahibə Qafarovaya ağır itki - FOTO
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya ağır itki üz verib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, spikerin qardaşı Qalib Əli oğlu Babayev dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, mərhum Q.Babayev Bakı şəhərində yaşayırdı.
Xəbər yenilənəcək
