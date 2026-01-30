Sahibə Qafarovaya ağır itki

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya ağır itki üz verib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, spikerin qardaşı Qalib Əli oğlu Babayev dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, mərhum Q.Babayev Bakı şəhərində yaşayırdı.

Xəbər yenilənəcək